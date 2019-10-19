Житель Казахстана погиб, спасая сына от автобуса

После ДТП полиция приступила к досудебному расследованию дела. Фото: Pixabay

После ДТП полиция приступила к досудебному расследованию дела. Фото: Pixabay

В городе Кызылорда в Казахстане произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб мужчина.

Трагический инцидент случился в четверг, 17 октября, в районе перекрестка улиц Абая и Алтынсарина. Водитель автобуса сбил ребенка с отцом.

Как сообщает Sputnik Казахстан, мальчик резко выбежал на проезжую часть. Отец побежал за ним, заслонив сына от удара. В результате аварии ребенок выжил. Его госпитализировали и положили в отделение реанимации.

В настоящее время местные сотрудники полиции расследуют дело по части 3 статьи 345 УК РК.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием ГАЗели и легкового автомобиля. Участники перегородили проезд по Мурманскому шоссе.