Житель Казахстана погиб, спасая сына от автобуса

Житель Казахстана погиб, спасая сына от автобуса
После ДТП полиция приступила к досудебному расследованию дела. Фото: Pixabay

В городе Кызылорда в Казахстане произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб мужчина.

Трагический инцидент случился в четверг, 17 октября, в районе перекрестка улиц Абая и Алтынсарина. Водитель автобуса сбил ребенка с отцом.

Как сообщает Sputnik Казахстан, мальчик резко выбежал на проезжую часть. Отец побежал за ним, заслонив сына от удара. В результате аварии ребенок выжил. Его госпитализировали и положили в отделение реанимации.

В настоящее время местные сотрудники полиции расследуют дело по части 3 статьи 345 УК РК.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием ГАЗели и легкового автомобиля. Участники перегородили проезд по Мурманскому шоссе.

дтп казахстан погибший
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели два часа тушили частный дом в Токсово
Житель Казахстана погиб, спасая сына от автобуса
Пожарные 2,5 часа тушили частный дом в деревне Рутелицы
Ученые выяснили, что мозговая активность сокращает жизнь
На проспекте Культуры полностью сгорел Mercedes
В Ленобласти пожарные час тушили полыхающую дачу
Один человек погиб при экстренной посадке самолета на Аляске
В Красноярском крае прорвало дамбу, шесть человек погибли