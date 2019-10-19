В Петербурге ушел из жизни генерал-майор полиции Константин Власов

В Петербурге ушел из жизни генерал-майор полиции Константин Власов
Константин Сергеевич Власов. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Бывший заместитель начальника главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти генерал-майор полиции в отставке Константин Власов скончался в возрасте 48 лет.

Как сообщили 19 октября в главке МВД, смерть наступила в результате продолжительной болезни. Он умер в больнице. Позже станет известно о времени и месте гражданской панихиды и похорон.

Власов родился в Ленинграде в 1970 году. Он получил высшее образование в университете МВД России, а с 1991 года начал работать в органах внутренних дел патрульным и смог дослужиться до начальника полиции. Также он работал в уголовном розыске.

На должность замначальника ГУ МВД по региону его назначили в 2012 году. Спустя два года ему присвоили звание генерал-майора. В 2019 году Власов ушел в отставку.

Ранее GazetaSPb сообщала, что мэр Абакана Николай Булаткин скончался в ДТП в Красноярском крае.

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