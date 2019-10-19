Жители Мурино обнаружили колдовские вещи на перекрестке

В Мурино местные жители испугались найденных на перекрестке «колдовских» принадлежностей. Возможно, кто-то таким образом решил снять, а может и наложить, порчу.

В пятницу на одном из перекрестков города Мурино были найдены подозрительные вещи, которые местные жители посчитали частью магического обряда — женский платок, бутылку водки, сырую печень и несколько монет.

Очевидцы опубликовали фотографии «натюрморта» в группе «Девяткино LIVE | Мурино». В комментариях к посту пользователи предположили, что предметы являются либо частью инсталляции, либо колдовского обряда. Некоторые даже предложили вызвать экстрасенсов.

Также один из пользователей заявил, что таким образом кто-то провел откуп от нечистой силы, которая помогла ему справиться с проблемами.

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