В России изменят порядок оформления поверки счетчиков

В Росстандарте рассказали о возможной отмене бумажных свидетельств о поверке домашних счетчиков. На смену им придут электронную данные.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова, предполагается, что после того, как специалист проверит приборы, он запишет данные в специальный реестр ведомства через портал госуслуг. Владельцы смогут получить бумажное свидетельство по запросу.

По словам Абрамова, эта запись станет единственным подтверждением проверки счетчика. Сейчас результаты проверок, занесенные в реестр, носят лишь справочный характер и не имеют юридической силы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что жители Петербурга смогут отправить показания счетчиков воды через Instagram. ГУП «ТЭК» добавило в соцсеть специальную ссылку «TapLink». Перейдя по ней пользователи смогут попасть на раздел сайта «ТЭК» и после на его аккаунты. Ссылка будет указана в шапке профиля.