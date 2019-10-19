Житель Индии очнулся во время собственных похорон

Индиец пришел в себя в гробу. Фото: pixabay

Индиец пришел в себя в гробу. Фото: pixabay

В Индии 55-летний мужчина, работающий пастухом, пришел в сознание во время собственной похоронной церемонии.

Как сообщает издание AsiaOne, индиец потерял сознание, когда пас коз. Его родственники решили, что он умер и собрались его похоронить. Похороны были прерваны в момент, когда тело уже хотели опустить в могилу. Присутствующие заметили, что «покойник» покачал головой. Все были потрясены.

После этого мужчину доставили в больницу, где местные медики выявили у него сильную лихорадку, которая стала причиной потери сознания на долгое время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Индонезии вернулся домой через несколько часов после своих похорон. Похороненный житель индонезийской деревни Гесикан пришел обратно домой. Его похоронили из-за путаницы.