Составлен рейтинг самых влиятельных людей Голливуда

Лидером рейтинга самых влиятельных людей центра американской киноиндустрии стал генеральный директор Disney Роберт Айгер. Доход его компании в этом году составил $8 млрд.

Список влиятельных людей Голливуда составило издание The Hollywood Reporter. На втором месте, следом за главой Disney, оказались гендиректор и главный контент-директор Netflix — Рид Хастингс и Тед Сарандос. Третье место заняли управляющие NBCUniversal Брайн Робертс и Стив Бурке.

На пятой строчке рейтинга расположился глава студии Marvel Кевин Файги, занимающий должность креативного директора всех подразделений компании.

В топ-100 влиятельных людей Голливуда также вошли экс-президент США Барак Обама со своей супругой Мишель, представившие документальный фильм о промышленности в штате Огайо этим летом. Они на 50 месте.

Среди актеров в списке оказались Риз Уизерспун, Леонардо Ди Каприо,Брэд Питт, Скарлетт Йохансон, Уилл Смит и Марго Робби.

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