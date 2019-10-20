Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до «десятки»

Пользователям «Pro» версии Windows 7 такие уведомления приходят уже в течение года.Фото: pixabay.com

Пользователям «Pro» версии Windows 7 такие уведомления приходят уже в течение года.Фото: pixabay.com

Корпорация Microsoft начала вновь рассылать пользователям оповещения c напоминанием о скором прекращении поддержки Windows 7 Pro.

Таким образом компания призывает перейти пользователей компьютеров на Windows 10.

Так, если кликнуть клавишей на значок «узнать больше» появляется веб-страница с описанием преимуществ Windows 10.

Ранее Microsoft объявила, что перестанет выпускать обновления и обеспечивать техническую поддержку для пользователей Windows 7.

Планируется, что бесплатная поддержка старых версий системы закончится в 2020 году. Потом компания будет поддерживать их только за деньги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что непопулярная операционная система разделит близкую смерть Windows 7. Microsoft перестанет поддерживать приложения для Windows 8, о чем сообщается в блоге компании. С 1 июля магазин Microsoft Store перестанет принимать продукты для операционной системы Windows 8.