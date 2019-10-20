В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом топлива на АЗС

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом топлива на АЗС
Система позволит выявить недолив на уровне одного процента. Фото: Pixabay

Росстандарт будет проводить контрольные закупки на недолив топлива. Соответствующий законопроект планирует внести правительство РФ.

Со слов руководителя ведомства Алексея Абрамова, сообщает «Российская газета», сейчас разрабатывается новый метод проверки автозаправочных станций. Специалисты будут проверять не конкретную колонку, а ее работу как измерительную систему. В том числе установят связь устройства с оператором за кассой.

Кроме того, разрабатывается «скрытый прибор», которым вооружится тайный покупатель. Система позволит выявить недолив на уровне одного процента.

Абрамов также отметил, что в настоящее время установленная стандартом точность измерения топлива является устаревшей, а также имеет «значительную погрешность».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жители России стали реже пользоваться личным транспортом из-за дорого топлива.

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