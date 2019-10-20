Каршеринговый автомобиль перепугал велосипедистов у здания Минобороны

О пострадавших информации нет. Фото: кадр из видео, выложенного в группе Ru_CHP

О пострадавших информации нет. Фото: кадр из видео, выложенного в группе Ru_CHP

Сегодня днем в столице у здания Министерства обороны, на Фрунзенской набережной перевернулся каршеринговый автомобиль.

Видео с аварией опубликовал один из велосипедистов, проезжавших мимо здания Министерства обороны в Москве. На кадрах видно, как автомобиль на высокой скорости вылетает на проезжую часть, врезается в тротуар и от сильного удара переворачивается.

Информации о пострадавших нет, детали происшествия выясняются.

Ране gazeta.spb.ru рассказала, что в ДТП на пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе, в ходе которого пострадали более десяти человек, в том числе дети.