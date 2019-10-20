В Грузии протестуют против российского спектакля

Местные жители в Кутаиси протестуют против спектакля московского театра, который привезли российские актеры.

Сегодня 20 октября жители грузинской Кутаиси устроили протестную акцию около театра им. Месхишвили. Участники протеста считают, что нахождение российского спектакля у «У Никитских ворот» на территории Грузии неприемлемо.

На протесты ответил руководитель театра Коте Абашидзе, заявив, что желает поддержания дружеских отношений со всеми театрами Европы, в том числе с российскими. А также Абашидзе призвал протестующих не смешивать искусство и политику.

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