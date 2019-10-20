США уничтожили собственную авиабазу в Сирии

Войска Соединенных Штатов Америки разбомбили свою же авиационную базу на территории Сирии, в провинции Эль-Хасака.

Сегодня стало известно, что вооруженные силы Соединенных Штатов разрушили одну из своих сирийских авиабаз, сообщает издание SANA. Известно, что уничтожена база под названием Клейб вместе со взлетно-посадочной полосой для военно-транспортных самолетов.

Также издание передает, что военная база была ликвидирована после того, как американские власти вывели оттуда свои войска.

Напомним, что немногим ранее сообщалось, что военно-воздушные силы США, входящие в западную коалицию, ликвидировали свой склад боеприпасов, который остался после вывода войск из Сирии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Кремле назвали действия Турции в Сирии несоразмерными сложившейся в регионе ситуации.