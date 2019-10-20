В Кремле назвали действия Турции в Сирии несоразмерными ситуации

В Кремле назвали действия Турции в Сирии несоразмерными ситуации
Российские власти оценивают турецкие действия негативно. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Помощник президента России Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 1» высказался по поводу турецких действия в Сирии.

Политик отметил, что Турция должна предпринимать меры, которые будут соразмерными ситуации, складывающейся в регионе. Также Ушаков считает важным, чтобы турецкие власти не мешали политическому урегулированию Сирии, он отметил, что сейчас это важнейшая проблема.

В поддержку этой точки зрения выступил и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, который считает, что операция «Источник мира» может очень навредить стабилизации политической обстановки в Сирии.

Напомним, что несколько дней назад, 17 октября, Анкара и Вашингтон заключили договор, в котором обговорилось, что военная операция «Источник мира» временно приостанавливается, а именно, на 5 дней. Но на следующий день, 18 октября, появилась информация о том, что Турция нарушает договор.

Напомним, что операция «Источник мира» началась 9 октября, ее начало объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что Лавров объяснил понятие «разводки» на примере американской дипломатии.

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