В Индии студентов заставили сдавать экзамен с коробками на голове из-за списывания

Сотрудники колледжа заявили, что студенты сами согласились на этот эксперимент. Фото: Pixabay

Сотрудники колледжа заявили, что студенты сами согласились на этот эксперимент. Фото: Pixabay

В Индии появился новый метод борьбы со списыванием во время экзамена.

Стало известно, что в Индии студентов одного из колледжей заставили надеть коробки на голову, чтобы предотвратить списывание во время экзаменов, сообщает The Times of India.

Сотрудники колледжа заявили, что студенты сами согласились на этот эксперимент. Однако после того, как информация об этом появилась в СМИ, представители местного департамента образования потребовали у сотрудников колледжа прекратить такую практику.

При этом, в коробках было прорезано отверстие, чтобы учащиеся могли видеть только перед собой.

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