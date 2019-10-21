Брак петербуржца и узбечки требуют признать недействительным

Брак петербуржца и узбечки требуют признать недействительным
Брак россиянина и узбечки через суд хотят признать недействительным. Фото: pixabay.com

Прокуратура требует признать брак гражданина России с гражданкой Узбекистана недействительным. Выяснилось, что союз они заключили фиктивно.

Мужчина и женщина поженились в марте 2015 года. Однако, как показала проверка прокуратуры, вместе они не живут, взаимоотношения не поддерживают и совместного имущества не имеют.

Детей, как и намерений создать семью, у супругов тоже нет, сообщили в прокуратуре Петербурга. Брак, как считает ведомство, мог быть заключен фиктивно для того, чтобы упростить получение российского гражданства для женщины.

Исковое заявление о признании брака недействительным направлено в Приморский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Красносельский районный суд аннулировал брак петербурженки и мигранта. Установлено, что они поженились для того, чтобы мужчина мог получить разрешение на временное проживание в России.

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