Брак петербуржца и узбечки требуют признать недействительным

Прокуратура требует признать брак гражданина России с гражданкой Узбекистана недействительным. Выяснилось, что союз они заключили фиктивно.

Мужчина и женщина поженились в марте 2015 года. Однако, как показала проверка прокуратуры, вместе они не живут, взаимоотношения не поддерживают и совместного имущества не имеют.

Детей, как и намерений создать семью, у супругов тоже нет, сообщили в прокуратуре Петербурга. Брак, как считает ведомство, мог быть заключен фиктивно для того, чтобы упростить получение российского гражданства для женщины.

Исковое заявление о признании брака недействительным направлено в Приморский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Красносельский районный суд аннулировал брак петербурженки и мигранта. Установлено, что они поженились для того, чтобы мужчина мог получить разрешение на временное проживание в России.