Режиссер Иван Минин снимает фильм ужасов в лесах Ленобласти

Режиссер Иван Минин снимает фильм ужасов в лесах Ленобласти
Съемки фильма проходя в лесу Ленобласти. Фото: pixabay

Съемки фильма ужасов «Вдова» российского режиссера Ивана Минина проходят в лесах Ленинградской области. По сюжету, ребенок потерялся в лесу, внутри которого живет дух ведьмы Хромой Вдовы.

Кинокартина Ивана Минина выйдет на большие экраны 2 апреля 2020 года. Фильм повествует о маленьком мальчике, который потерялся в темном лесу Ленобласти, где обитает неупокоенный дух ведьмы, которую местные жители называют Хромой Вдовой. В лесном массиве местные периодически находят трупы пропавших людей без одежды и следов насильственной смерти, сообщает портал ivbg.ru.

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