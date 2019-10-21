Минтруд прокомментировал прогноз HeadHunter о сокращениях

Эксперты из ведомства рассказали, что уровень безработицы останется прежним в 2020 году.

В Министерстве труда России поделились, что не знакомы с методиками исследования, которые используют специалисты из HeadHunter, поэтому отказались комментировать опубликованную сервисом информацию о предстоящих в 2020 году сокращениях, сообщает РБК.

Однако эксперты из Минтруда дали прогноз российскому рынку труда: он находится в стабильном состоянии, заявили в ведомстве. Также сообщили, что работодатели направили 1,7 млн заявлений о новых вакансиях.

В свою очередь оперативный мониторинг безработных граждан на 1 октября этого года показал, что безработны 662,2 тысячи человек, в то же время уровень зарегистрированной безработицы составил 0,9 процента. В Минтруде считают, что такой показатель останется и в 2020 году.

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