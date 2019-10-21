Нетрезвый мужчина с ножом набросился на родного брата в Ленобласти

Мужчина ударил своего брата ножом во время совместного распития алкоголя. Фото: Pixabay

Мужчина ударил своего брата ножом во время совместного распития алкоголя. Фото: Pixabay

Полиция Кировского района Ленинградской области задержала подозреваемого в нападении ножом на жителя деревни Назия.

Как сообщили в правоохранительных органах, все произошло в субботу в квартире дома 5 по Комсомольскому проспекту в деревне Назия Кировского района. С этого адреса бригада скорой помощи доставила в больницу 28-летнего мужчину с ножевыми ранениями.

По подозрению в нанесении ножевых ранений подозревается 24-летний брат пострадавшего. По данным правоохранителей, между ними произошла ссора во время застолья, результатом которой стала драка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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