Петербурженка, 189 раз ударившая сестру ножом и отрезавшая ей ухо, получила 13 лет

Девушку приговорили к 13 годам в колонии за убийство сестры. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Девушку приговорили к 13 годам в колонии за убийство сестры. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд в Петербурге огласил приговор по делу Елизаветы Дубровиной. Её обвиняют в жестоком убийстве 17-летней сестры.

Девушку приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает прокуратура Петербурга.

Согласно материалам дела, убийство произошло в ночь с 23 на 24 февраля 2016 года. Сестры находились в квартире на Пулковской улице. Старшая из них на почве неприязни не менее 189 раз ударила другую ножом и отрезала ей правое ухо.

Удары пришлись на жизненно-важные органы. От потери крови и множества ранений женщина скончалась на месте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 22-летнего мужчину судят по делу о жестоком убийстве 20-летней девушки. По версии следствия, он нанес ей не менее 107 колото-резанных ран, а после сделал селфи с трупом.