Смольный одобрил законопроект о налоговых вычетах для промышленных предприятий

Правительство Петербурга одобрило внесение поправок в закон «О налоговых льготах». Инициатива предусматривает введение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль для промышленных предприятий.

Законопроект ориентирован на предприятия обрабатывающей промышленности, рассказал глава комитета по экономической политики и стратегическому планированию Валерий Москаленко на заседании правительства 21 октября.

Предприятия смогут компенсировать до 90% расходов на модернизацию оборудования, сообщает «Коммерсантъ». Инвестиционный налоговый вычет призван стимулировать предприятие на обновление технической базы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» подписал с Петербургом контракт. В рамках соглашения для завода устанавливаются нулевые ставки налогов на движимое имущество и прибыль.