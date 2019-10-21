Каршеринг YouDrive начал продажу машин из своего парка

Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка.

Представитель YouDrive утвержадет, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а лишь машины, чей срок службы подходит к концу, сообщает РБК.

Всего в автопарке компании около 2 тыс. автомобилей, но для покупки пока доступны 80 автомобилей Smart 2016 года выпуска.

Стоимость составит меньше 1 млн руб., что на 60% ниже цены нового автомобиля.

YouDrive работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге. У сервиса более 1 млн клиентов. Помимо Smart в автопарке компании есть Mercedes А-класс, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, электромобили BMW i3.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что очередное ДТП с каршерингом произошло на перекрестке Измайловского и Обводного.