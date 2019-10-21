Заместитель главы МО «Невский округ» отстранен от должности по подозрению в превышении должностных полномочий

Замглавы муниципального округа МО «Невский округ» временно отстранен от должности.

Прокуратура потребовала отстранить его от должности в связи с расследованием дела о превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий.

Суд отстранил его от должности из-за того, что он может оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать следствию.

Имя муниципального чиновника не называется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что чиновникам грозит штраф в размере более 9 млн рублей за незаконное использование госимущества в Петербурге.