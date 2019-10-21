Заместитель главы МО «Невский округ» отстранен от должности по подозрению в превышении должностных полномочий

Заместитель главы МО «Невский округ» отстранен от должности по подозрению в превышении должностных полномочий
Суд отстранил чиновника от должности. Фото: Pixabay

Замглавы муниципального округа МО «Невский округ» временно отстранен от должности.

Прокуратура потребовала отстранить его от должности в связи с расследованием дела о превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий.

Суд отстранил его от должности из-за того, что он может оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать следствию.

Имя муниципального чиновника не называется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что чиновникам грозит штраф в размере более 9 млн рублей за незаконное использование госимущества в Петербурге.

превышение должностных полномочий прокуратура чиновники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Заместитель главы МО «Невский округ» отстранен от должности по подозрению ...
Каршеринг YouDrive начал продажу машин из своего парка
Более 10 миллиардов уйдет на транспортную реформу
Пострадавшим в ДТП с трамваем и маршруткой выплатят до 2 млн рублей
Стало известно, когда в Петербурге перестанут разводить мосты
Смольный представил петербуржцам тестовые навигационные схемы города
80 тысяч рублей военный заплатил мошеннику за бесплатную командировку в Сирию
Путин выбрал нового главу СПЧ России