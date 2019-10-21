В Петербурге анонимы оставляют жалобы на кондиционеры на фасадах домов

Для легального размещения кондиционеров на фасаде дома необходимо согласовать это с комитетом по градостроительству и архитектуре Петербурга. Фото: https://pixabay.com

Для легального размещения кондиционеров на фасаде дома необходимо согласовать это с комитетом по градостроительству и архитектуре Петербурга. Фото: https://pixabay.com

На портале «Наш Санкт-Петербург» интернет-пользователи оставляют анонимные жалобы на кондиционеры и антенны, «украшающие» фасады зданий.

В анонимном заявлении указывается вся необходимая информация, чтобы жильца-нарушителя могли вызвать в администрацию района. Собственник квартиры должен или демонтировать кондиционер, или предоставить информацию о законности установки оборудования, однако, уже в суде.

По информации «Фонтанки», наибольшее количество жалоб через портал «Наш Санкт-Петербург» собрано в Московском районе. Анонимы написали 500 заявлений.

Однако, несмотря на то, что администрация отправляет нарушителям извещения, неявка спасает жильцов от ответственности: спустя некоторое время истекает срок привлечения.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что судебные приставы заставили женщину демонтировать кондиционер с фасада дома на улице Жуковского.