Приставы заставили женщину снять кондиционер с дома на Жуковского

Приставы заставили женщину снять кондиционер с дома на Жуковского
Кондиционер на Жуковского демонтировали. Фото: pixabay.com

Жительница Петербурга демонтировала кондиционер на фасаде жилого дома на улице Жуковского. Снять оборудование её обязал суд.

Претензии к женщине предъявил Жилкомсервис. Через суд он обязал петербурженку демонтировать кондиционер. Однако требования коммунальной службы она проигнорировала.

Снят кондиционер был только после вмешательства судебных приставов.

«Судебный пристав-исполнитель разъяснил гражданке последствия неисполнения требований исполнительных документов и установил срок для добровольного исполнения решения суда», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Петербургу.

После этого оборудование было демонтировано. Акт о выполненных работах в отдел приставов предоставил Жилкомсервис.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за незаконные кондиционеры на здании на Невском проспекте банк ВТБ оштрафовали на 200 тыс. рублей.

cудебные приставы кондиционер новости спб улица жуковского уфссп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Когтеточку знаменитого кота Ахилла продадут на благотворительном аукционе
Иностранную технику «Газпрома» отключили через спутник, известно кто
Беглов предложил перегруппировать мировых судей по территориям
Розыгрыш с похищением девушки в Ленобласти закончился обращением в полицию
Приставы заставили женщину снять кондиционер с дома на Жуковского
СК выявил основную причину гибели пассажиров SSJ-100
Полиция разыскивает неизвестного, изготовившего фальшивую тысячу в Выборге
Пять человек арестовали по делу об угоне иномарок на севере Петербурга