Приставы заставили женщину снять кондиционер с дома на Жуковского

Жительница Петербурга демонтировала кондиционер на фасаде жилого дома на улице Жуковского. Снять оборудование её обязал суд.

Претензии к женщине предъявил Жилкомсервис. Через суд он обязал петербурженку демонтировать кондиционер. Однако требования коммунальной службы она проигнорировала.

Снят кондиционер был только после вмешательства судебных приставов.

«Судебный пристав-исполнитель разъяснил гражданке последствия неисполнения требований исполнительных документов и установил срок для добровольного исполнения решения суда», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Петербургу.

После этого оборудование было демонтировано. Акт о выполненных работах в отдел приставов предоставил Жилкомсервис.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за незаконные кондиционеры на здании на Невском проспекте банк ВТБ оштрафовали на 200 тыс. рублей.