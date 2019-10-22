В Петербурге урежут число маршруток за счет замены микроавтобусов

Планируется, что такая мера улучшит качество перевозки пассажиров и транспортную ситуацию в городе.Фото: Pixabay

Планируется, что такая мера улучшит качество перевозки пассажиров и транспортную ситуацию в городе.Фото: Pixabay

В Петербурге планируется сократить число маршруток за счет замены коммерческих микроавтобусов на средние и крупные в рамках транспортной реформы 2020 года.

Об этом заявил вице-губернатор города Эдуард Батанов.

По его словам, это позволит уменьшить количество подвижного состава на улицах города, а также увеличить транспортную работу. Как сообщает ТАСС, количество могут урезать на 35%.

Батанов также отметил, что такая мера улучшит качество перевозки пассажиров и транспортную ситуацию в городе.

Ранее была анонсирована транспортная реформа в Петербурге, которая должна вступить в силу со следующего года. Транспортная реформа будет проводиться для того, чтобы вместо неудобных маршруток в городе появился комфортный современный общественный транспорт. Планируется, что во второй половине 2020 года городской бюджет отдаст на осуществление изменений больше 10 миллиардов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе произошло ДТП. Маршрутный автобус, в котором находились пассажиры, столкнулся с трамваем.