Молодого мужчину госпитализировали с ножевым ранением в Шушарах

Молодого мужчину госпитализировали с ножевым ранением в Шушарах
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Пушкинском районе Петербурга двое мужчин поругались на бытовой почве. Одного из них после ссоры госпитализировали с ножевым ранением.

Конфликт произошел в парадной одного из домов по Галицкой улице в Шушарах, сообщает пресс-служба Главного управление МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, 30-летний мужчина ударил ножом своего 21-летнего оппонента. Пострадавшего увезли на скорой в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Личность нападавшего установлена. Полиция принимает меры по его розыску.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деревне Назия в Ленобласти в больницу привезли 28-летнего мужчину с ножевым ранением. В нападении подозревают младшего брата пострадавшего. По данным правоохранителей, мужчины подрались во время застолья.

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Молодого мужчину госпитализировали с ножевым ранением в Шушарах