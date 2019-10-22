Школьника в Петербурге подозревают в надругательстве над 5-летним мальчиком

Подросток задержан по подозрению в надругательстве. Фото: pixabay.com

Подросток задержан по подозрению в надругательстве. Фото: pixabay.com

В Петербурге девятиклассника подозревают в надругательстве над пятилетним мальчиком. О произошедшем рассказала мать ребенка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина обратилась в полицию 21 октября. Она сообщила, что неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее пятилетнего сына. Произошло это вечером 16 октября на Гаванской улице.

По подозрению задержан пятнадцатилетний ученик девятого класса одной из школ Василеостровского района Петербурга. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четырнадцатилетнего подростка подозревают в изнасиловании шестилетней девочки в Тихвине. Как полагает следствие, он познакомился с ребенком на улице и заманил её в укромное место, предложив конфеты. В подлестничном помещении подросток изнасиловал девочку.