Электронных книг в Петербурге стали покупать почти вдвое больше

За девять месяцев 2019 года продажи электронных книг выросли на 94 процента в денежном выражении и на 81% в штуках. Средняя стоимость устройства составила 6,6 тыс рублей. Больше всего электронных книг покупают в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Такие данные приводят аналитики компании «Ситилинк», которые объясняют популярность устройств за счет развития электронных библиотек, приложений и других сервисов связанных с электронными книгами.

Кроме того, эти устройства покупают в качестве подарка на праздники, перед началом отпуска или чтобы заменить тяжелые бумажные учебники для облегчения веса портфеля школьников. По данным исследователей пик покупок электронных книг пришелся перед 23 февраля, а также на конец мая и августа.

Несмотря на усилия Роспотребнадзора по борьбе с нелегальным распространением литературы, и, как следствие закрытием пиратских онлайн библиотек, это не повлияло на продажи электронных книг, отмечают аналитики. Потребители электронного контента соглашаются платить за электронные версии книг, при этом с каждым годом эти сервисы развиваются. Кроме того, выбор именно электронных устройств для чтения вызван удобством пользования, когда в небольшой по размеру электрокниге всегда можно иметь несколько сотен, а то и тысяч литературных произведений.

Россия по-прежнему является одной из самых читаемых стран, ВЦИОМ посчитал, что не менее 53% россиян читают книги (на 8% больше чем пять лет назад). За первые шесть месяцев 2019 года в России напечатали 54,8 тыс наименований книг с общим тиражом свыше 194 млн штук. Это на десять процентов меньше, чем в прошлом году за такой же период. Во ВЦИОМ считают, что это связано в первую очередь с ростом популярности электронных книг.