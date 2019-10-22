Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Счетная палата признала, что меры поддержки, направленные на развитие Северного Кавказа не достигли ожидаемого эффекта.

В 2017-2018 годах на развитие региона было направлено 8,8 млрд рублей субсидий. Однако после этого никакого улучшения инвестклимата не последовало. Кроме того, не исчезли и проблемы на рынке труда. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

В этом году выделили еще 2,4 млрд рублей бюджетный средств, однако это тоже не принесло желаемых результатов. За это время на эти деньги из 27 запланированных инвестпроектов было выполнено девять, отметили в Счетной палате.

Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев пообещал учесть все замечания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев оценил состояние экономики России в ходе заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). По словам Медведева, объемы промышленного производства в стране растут, а инфляция, наоборот, является низкой. Кроме того, макроэкономические показатели России, по мнению председателя правительства, находятся на достойном уровне.