Брат погибшего настаивает на суровом наказании для виновника смертельного ДТП на Невском

Суд вновь отложил рассмотрение уголовного дела уроженца Армении Артура Асатурова, являющегося предполагаемым виновником смертельной аварии на Невском проспекте в марте этого года, по просьбе одной из потерпевших, до сих пор находящейся в больнице на лечении.

Как сообщает «Мойка78», подсудимый просит рассмотреть дело в особом порядке без исследования доказательств. Он готов полностью признать свою вину в обмен на гарантированные не более двух третей от максимального срока наказания.

Асатурову, помимо пьяного ДТП с двумя погибшими, предусматривающего от 4 до 9 лет колонии, также вменяется автомобильный угон, за который могут дать до 10 лет колонии.

Потерпевшие в результате аварии могут выступить против рассмотрения дела в особом порядке. Так, брат погибшего высказался категорически против подобных «поблажек» для виновника смерти его родственника. Он считает, то Асатуров заслуживает сурового наказания.

Позиция потерпевших будет озвучена под протокол на судебном заседании, которое назначено на 5 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что виновник смертельного ДТП на Невском предстанет перед судом.