16-летняя гонщица из России обошла конкуренток

Юная россиянка в этом году вошла в число участник W Series, обойдя восьмерых конкуренток.

Ирина Сидоркова еще школьница, ей 16 лет, но она уже вырывается вперед в любимом хобби. Так, в 2019 году она пошла в состав W Series и представит Россию на первом в мире женском чемпионате формата «формул».

Сама Ирина рассказала, что ей очень приятно, она считает, что такая роль очень ответственна и почетна.

Девушка стала серебряным призерем «Национального юниора» СМП РСКГ в 2017 году. А в этом году она испытала себя на испанской Формуле-4, где заняла 18 место из 20 возможных.

W Series — это первый мире женский гоночный турнир. В текущем году пройдет второй сезон соревнований.

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