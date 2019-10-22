16-летняя гонщица из России обошла конкуренток

16-летняя гонщица из России обошла конкуренток
Школьнице будет представлять Россию на первом женском гоночном турнире W Series. Фото: Pixabay

Юная россиянка в этом году вошла в число участник W Series, обойдя восьмерых конкуренток.

Ирина Сидоркова еще школьница, ей 16 лет, но она уже вырывается вперед в любимом хобби. Так, в 2019 году она пошла в состав W Series и представит Россию на первом в мире женском чемпионате формата «формул».

Сама Ирина рассказала, что ей очень приятно, она считает, что такая роль очень ответственна и почетна.

Девушка стала серебряным призерем «Национального юниора» СМП РСКГ в 2017 году. А в этом году она испытала себя на испанской Формуле-4, где заняла 18 место из 20 возможных.

W Series — это первый мире женский гоночный турнир. В текущем году пройдет второй сезон соревнований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что ученые из Оксфорда опровергли существование игрового расстройства.

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16-летняя гонщица из России обошла конкуренток