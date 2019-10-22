Ученые из Оксфорда опровергли существование игрового расстройства

Ученые из Оксфорда опровергли существование игрового расстройства
Ученые предложили новый способ лечения таких пациентов. Фото: Pixabay

Новые исследования показали, что нездоровые игровые привычки появляются вследствие других, более серьезных психических расстройств.

Исследователи из Оксфордского университета выяснили, что игроманы прятались в игровую реальность, пытаюсь убежать от проблем и внутренних противоречий.

Один из организаторов исследовательского проекта профессор Андрей Прзыбыльский рассказал, что в предыдущих исследованиях не изучался в полной мере контекст происходящего с зависимыми молодыми людьми.

Теперь же более детальный анализ позволил ученым разработать «мотивационную теорию» и «принципы открытой науки», которые помогут подросткам удовлетворить потребности и устранить разочарование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что губернатор Петербурга Александр Беглов попросил депутатов сделать исключение ради Бориса Стругацкого.

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