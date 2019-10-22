Фигурант дела о нападении на Кашина получил срок за похищение человека

В Петербурге суд приговорил Вячеслава Борисова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за похищение экс-главы завода «Заслон» Александра Горбунова. Борисов является фигурантом уголовного дела о покушении на журналиста Олега Кашина.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, что с Борисова также взыскали компенсацию по гражданскому иску в размере 300 тысяч рублей. В ходе заседания подробности дела не были оглашены. Были зачитаны только вводная и резолютивная части приговора.

Все произошло в 2014 году. По версии следствия, подсудимый, одетый в форму сотрудника ГИБДД, с соучастниками похитил Горбунова и требовал от него на камеру признаться в организации покушения на Кашина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фигуранта дела о покушении на Кашина арестовали заочно.