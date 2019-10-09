Фигуранта дела о покушении на Кашина арестовали заочно

Суд арестовал обвиняемого заочно, он находится в международном розыске. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд арестовал обвиняемого заочно, он находится в международном розыске. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге фигуранта дела о покушении на журналиста Олега Кашина Александра Мешкова арестовали заочно. Мера пресечения выбрана в рамках расследования другого дела.

Постановление вынес Московский районный суд Петербурга. Мешкова обвиняют в организации похищения генерального директора завода «Ленинец» Александра Горбунова. Ранее по этому делу осудили семь исполнителей. Их приговорили к шести-семи годам лишения свободы.

«Мера избрана заочно. Мешков в международном обыске», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Заключен под стражу обвиняемый будет с момента фактического задержания.

Мешков также проходит одним из фигурантов уголовного дела о нападении на журналиста Олега Кашина в 2010 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали предполагаемого участника нападения на Кашина Вячеслава Борисова.