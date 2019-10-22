Польский суд разрешил выдать России экс-главу НПО «Космос»

Польский окружной суд в Варшаве одобрил выдачу Российской Федерации бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова.

На заседании Андрей Черняков заявил, что не согласен с обвинениями, которые ему предъявили и сам попросил выдать его в России. Прокурор поддержал инициативу подсудимого.

Напомним, что в России Черняков обвиняется в мошенничестве при получении кредита на сумму 12 миллиардов рублей, его арестовали в Польше в 2017 году. В это время российская сторона запросила его экстрадицию.

Кроме того, еще в 2016 году судебные приставы изъяли у Чернякова все имущество, которое ему принадлежало в Великобритании. Российские и британские представители суда оценивают его долг перед банком в 195 миллионов фунтов стерлингов и дополнительно 420 тысяч фунтов стерлингов за юридические расходы.

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