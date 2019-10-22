Градозащитники просят не обсуждать снос центра Петербурга на Культурном форуме

Градозащитники просят не обсуждать снос центра Петербурга на Культурном форуме
На Культурном форуме обсудят разрушение исторического центра Петербурга. Фото: Baltphoto/ Велимир Орехов

Организаторов Культурного форума просят отказаться от проведения панельной дискуссии о сносе исторического центра в Петербурге. С совместным заявлением обратились Союз архитекторов Петербурга, городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и представители Национального комитета ИКОМОС.

Подписи под обращением оставили руководители организаций Александр Марголис, Олег Романов и Андрей Субботин, сообщает отделение ВООПИиК.

Архитекторы и градозащитники выступили за отмену панельной дискуссии «Разрушать Нельзя Сохранять. Ч.1: Разрушать, нельзя сохранять». Одним из спикеров выступит президент фонда «Шуховская башня» Владимир Шухов, известный громкими предложениями о сносе исторической застройки в центре Петербурга.

Дискуссия, как считают авторы обращения, не достойна Культурного форума и представляет собой фарсовый проект.

«Они [идеи о сносе — прим. ред.]противоречат закону, совести, здравому смыслу и поэтому не должны являться предметом серьёзной профессиональной дискуссии на форуме», — отмечается в письме к организаторам.

Напомним, Культурный форум пройдет в Петербурге с 14 по 16 ноября. Дискуссия об историческом центре намечена на 14:00 14 ноября. Обсуждение состоится в Главном штабе Эрмитажа в Белом зале.

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