На 4,5 года посадят мотоциклиста, бросившего подругу умирать

Водитель признал свою вину на финальном заседании суда.

Сегодня 22 октября состоялось решающее заседание суда, на котором мотоциклиста, оставившего подругу умирать после ДТП, приговорили к 4,5 года тюремного заключения, сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Подсудимый сознался, что нарушил правила дорожного движения, будучи в нетрезвом состоянии, а потом исчез с места происшествия, бросив свою подругу умирать.

ДТП произошло 8 октября на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге.

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