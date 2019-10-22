Проектировщик новой сцены МДТ признан потерпевшим в деле о хищении 45 млн

Проектировщик новой сцены МДТ признан потерпевшим в деле о хищении 45 млн
Новая счена Малого драматического театра должны были возвести на Звенигородской улице. Фото: Google View

Компания, принимавшая участие в постройке новой сцены петербургского Малого Драматического театра, признана не причастной к хищению из федерального бюджета.

Юрист, представляющий «Театрально-декорационные мастерские», заявил суду о банкротстве компании. Признаков фиктивного банкротства эксперты не обнаружили.

Непубличное акционерное общество «Театрально-декорационные мастерские» (НАО «ТДМ») является пострадавшей стороной в деле Максима Корнеева. Бывший глава компании «Стройсоюз-СВ», занимавшейся строительством новой сцены МДТ, обвиняется в хищении 45 миллионов рублей из государственного бюджета. Предположительно, деньги из бюджета были перечислены на счет «ТДМ», а после — компании «Стройсоюз-СВ».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что топ-менеджер банка «Советский» проведет в заключение 4 года за хищение более 1,5 миллиардов рублей.

банкротство новости проект новой сцены мдт суд хищение средств
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Артем Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча с «Лейпцигом»
Кадыров стал рекордсменом по установлению рекордов, попав в Книгу рекордов России
В Смольном наградили лучших работников торговли
Проектировщик новой сцены МДТ признан потерпевшим в деле о хищении 45 млн
Иномарка сбила пешехода на Левашовском проспекте
Средняя зарплата жителя Петербурга увеличилась до 67 тыс. рублей
Кредит «Ленфильма» реструктурируют и киностудия получит субсидию
Трое мужчин из Болгарии попытались сбыть 40 кг кокаина в Петербурге