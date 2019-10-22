Кадыров стал рекордсменом по установлению рекордов, попав в Книгу рекордов России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России, установив рекорд по количеству присутствий на рекордах в течение года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главного редактора Книги Станислава Коненко, Кадыров установил рекорд в качестве главы субъекта РФ, присутствовавшего на наибольшем количестве рекордов за один год — шесть раз.

Коненко добавил, что министр спорта Чечни Муса Ханариков получит сертификат в ходе церемонии празднования семилетия книги в Москве, после чего передаст его Кадырову.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый продолжительный недельный эфир. Соловьев за одну неделю провел в эфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд. Прошлый рекорд был установлен японским телеведущим Монта Мино, который провел в прямом эфире 21 час и 42 минуты.