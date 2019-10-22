Во Всеволожском районе загорелся дачный дом

Дачный дом полыхал днем 22 октября в СНТ «Черная речка» во Всеволожском районе Ленобласти. Огонь распространился по площади 30 «квадратов».

Как сообщили в региональном главке МЧС России, экстренные службы получили сообщение о возгорании в дачном доме в три часа дня. Пожар произошел в садоводстве «Черная речка» на четвертой линии. Пламя успело распространиться на 30 квадратных метрах дачи. На месте работали десять огнеборцев с использованием трех единиц техники. О ликвидации пожара спасатели сообщили в четыре часа дня.

О пострадавших в результате пожара не сообщалось. Все обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Могилево спасатели потушили полыхающий частный дом.