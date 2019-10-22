Беглов договорился о сотрудничестве с Евразийским банком для реализации инфраструктурных проектов

На совещании была достигнута договоренность о совместном внедрении инноваций и расширении торгово-экономических связей. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

На совещании была достигнута договоренность о совместном внедрении инноваций и расширении торгово-экономических связей. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов и глава Евразийского банка Андрей Бельянинов обсудили возможности сотрудничества в целях расширения торгового-экономических связей.

Во вторник, 22 октября, градоначальник и председатель правления Евразийского банка развития обсудили условия совместной реализации инфраструктурных проектов. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отметил Александр Беглов, сотрудничество с банком является возможностью для города укрепить отношения со странами-членами Евразийского экономического союза. По мнению градоначальника. Санкт-Петербург играет важную роль в евразийской интеграции, поэтому товары из города на Неве необходимо шире представлять на рынке единого экономического пространства.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Смольном рассматривают возможности снижения стоимости проезда в метро для владельцев «Единой карты петербуржца» и карт «Мир».