Частные инвестиции в экономику Петербурга увеличатся

Александр Беглов подписал соответствующий закон, по которому правительство города оставляет за собой принятие решения о передаче земельных участков частным партнерам.

По информации городской администрации, градоначальник Северной столицы утвердил закон во вторник, 22 октября. Теперь концессионеры и частные партнеры будут получать участки земли от города по решению властей.

Благодаря этому закону будет возможным улучшение контроля за соблюдением сроков и условий, по которым предоставляется земля. Кроме того, станет легче отслеживать следование частных организаций требованиям законов в сфере градостроительной деятельности. По закону также определяется установление размера арендной платы.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кризис в экономике спровоцировал повышение спроса на производство и внедрение роботов.