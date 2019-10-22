Экономический кризис подстегнул спрос на роботов

В погоне за снижением издержек бизнес все активнее внедряет роботов во все сферы деятельности. Участники рынка ожидают до 2024 года сверхприбыли от производства и внедрения роботов, спрос растет ежегодно в пять раз. Об этом в интервью Gazeta.SPb рассказал Олег Кивокурцев, основатель компании «Промобот».

Какие сейчас тенденции потребительского спроса в отрасли роботостроения?

На первом месте по объему спроса — замена консьержей в бизнес-центрах и отелях. На втором месте роботы, которые заботятся о безопасности — роботы-охранники, на третьем месте — роботы для медицинской отрасли: администраторы, регистраторы, те, что осуществляют первичную диагностику и осмотры. Кроме ранее перечисленных отраслей сервисные роботы востребованы в таких отраслях, как интертеймент — участие роботов в мероприятиях, ритейл, образование, аэропорты и другие направления сервисных услуг.

Как вы оцените перспективы развития отрасли, учитывая стагнацию в экономике?

Компания «Промобот» является глобальной компанией — наш сбыт более чем на 60% состоит из экспортных сделок. С точки зрения перспектив развития, рынок сервисной робототехники растет ежегодно не менее чем в пять раз. К тому же, во время стагнации экономики востребованными становятся способы снижения издержек — это применение новых технологий, автоматизация и роботизация. Поэтому у нас нет кризиса, наоборот рынок будет расти экспоненциально. До 2024 года всех ждут сверхприбыли. А вот уже после 2024 года рынок ждет умеренный рост.

Вероятно, в связи с растущим спросом в отрасли появляются все более новые продукты и модели реализации?

У нас открытая робототехническая платформа. На его базе можно создавать различные программные продукты. Так появился робот для образования, консьерж, робот для ритейла, гостиниц, медицинских центров и многое другое. И мы увеличиваем количество индивидуальных кейсов применения, например, сейчас мы разрабатываем робота для медицинской диагностики, робота-охранника, робота для таможенной службы. Оценивая спрос в B2B-секторе, то мы с уверенностью можем сказать о его постоянном росте. Это видно на примере нашей компании: мы уже произвели около пятисот видов роботов и отправили их в 35 странах мира. Там они выполняют самые разные функции, заменяя администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов. Сейчас мы ведём разработки в области распознавания лиц и речи, самостоятельной навигации робота, компьютерного зрения, мехатроники и электроники, Big-data, нейросетей, искусственного интеллекта.

Справка: Производство компании «Промобот» находится в Перми, там делают пластиковые компоненты корпуса и металлические комплектующие для каркаса, а также разрабатываются компоненты аппаратной архитектуры. Здесь же осуществляется разработка программного обеспечения, сборка, тестирование всех систем перед отправкой, пусконаладочные работы и техническая поддержка.