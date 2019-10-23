Пожарные тушили вагончик строителей на Рябовском шоссе

В Красногвардейском районе Северной столицы спасатели тушили пожар в цельнометаллическом вагончике. Инцидент случился во вторник, 22 октября, около дома №42 на Рябовском шоссе.

Сигнал о возгорании поступил в 18:22. К месту происшествия оперативно прибыли десять сотрудников на двух специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по городу, в вагончике обгорела обшивка. Ликвидировать пламя удалось к 18:22. Сведения о пострадавших и причины возгорания не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в деревне Кингисеппского района. Спасатели тушили огонь почти два часа.