Чиновники Смольного не хотят показывать свои биографии и фото

На официальных сайтах правительства Петербурга отсутствуют биографии и фото некоторых чиновников Смольного. Причем речь идет не только о новых кадрах, утвержденных после выборов, но и давно занимающих должность госслужащих.

Как сообщает «Мойка78«, информации о многих госслужащих попросту нет на официальном сайте администрации Петербурга. Так, ничего неизвестно про главу Пушкинского района Владимира Омельницкого. На сайте имеется только его имя, фото и занимаемая должность, однако нет совершенно никаких фактов из его биографии.

Та же ситуация с начальником Госстройнадзора и главным государственным инженером-инспектором Петербурга Максимом Васильевым. На сайте Смольного можно найти только его имя и фото.

На запрос в пресс-службе администрации губернатора о предоставлении биографии и фото чиновников, изданию рекомендовали обратиться непосредственно в возглавляемые ими органы и учреждения, что «Мойка78» и сделала.

«Направить фотографию председателя Комитета по делам записи актов гражданского состояния не представляется возможным», — такой ответ пришел из комитета.

Речь идет об исполняющем обязанности председателя комитета, фотографий которого на сайте Смольного нет. Издание задается вопросом — а существует ли на самом деле этот Забайкин, если его подчиненные даже не могут предоставить его фото?

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы имена чиновников, уехавших из России в 1990-х.