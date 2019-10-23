В Петродворцовом районе провели рейд «Автобус»

Сотрудники правоохранительных органов провели рейд в Петродворцовом районе Петербурга на соблюдение правил пассажирских перевозок автобусами.

В ходе профилактической операции, которая длилась неделю — 14 по 20 октября, полицейские осмотрели почти 200 автобусов. Правоохранители выявили более 100 нарушений ПДД. Всего к административной ответственности привлекли 105 водителей автобусов. В частности, среди нарушений — эксплуатация транспортного средства с неисправностями и разговор по телефону во время движения.

Также в 90 автобусах были обнаружены неисправности, их запретили к эксплуатации. Четыре должностных лица привлекли к административной ответственности, сообщают в региональном ГУ МВД России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошли рейды «Нелегальное такси».