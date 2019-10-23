Бюджет Ленобласти скорректировали: больше денег выделили сразу на три сферы

Больше денег выделили на три сферы. Фото: pixabay.com

Больше денег выделили на три сферы. Фото: pixabay.com

Областные парламентарии приняли поправки в закон об областном бюджете на ближайшие два года.

Об этом стало известно сегодня, 23 октября. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. Депутаты решили выделить больше средств на решение проблем долевого строительства, образования и здравоохранения. На то, чтобы построить и отремонтировать детские сады в Мурино, Кудрово, Новом Девяткино и Сертолово выделили 380 миллионов рублей. Также из-за увеличения количества учащихся с 1 сентября 2019 года на образование выделили более 940 миллионов рублей – эти деньги потратят в том числе на приобретение квартир для детей-сирот.

Комитет по здравоохранению получит дополнительные 880 миллионов рублей – они нужны для приведения в порядок больниц и поликлиник и на приобретение машин скорой помощи.

«В соответствии с принятыми изменениями параметры бюджета на 2019 год составили: доходы – 138,7 млн рублей, расходы – 144,6 млн рублей, дефицит – 5,9%»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские депутаты утвердили бюджет города в третьем чтении.