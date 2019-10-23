«Зенитовцы» прибыли в Германию на матч с «Лейпцигом»

Петербуржцы благополучно добрались и теперь дожидаются начала встречи.

Об этом стало известно сегодня, 23 октября. Обо всем рассказали в Twitter-аккаунте «сине-бело-голубых». Встреча «Зенита» с «Лейпцигом» состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. За ходом матча будет следить турецкая бригада арбитров.

Отмечается, что на данный момент проданы почти все билеты – стадион вмещает 44 тысячи зрителей, осталось около пяти тысяч мест. Петербуржцы тоже приедут поддержать любимую команду – их будет полторы тысячи, передает ТАСС.

Сейчас «Лейпциг» является самой молодой командой группы, ее тренирует 32-летний Юлиан Нагельсман. Немцы и петербуржцы встретятся в третий раз – первая игра закончилась победой «Лейпцига», вторая ничьей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА проиграл «Нефтехимику» со счетом 2:3. Болельщики негодуют – кажется, такой неоднозначной игры они давно не видели.