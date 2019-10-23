Петербургский суд отказался возвращать мигранту паспорт

Петербургский суд отказался возвращать мигранту паспорт
Мигранту пришлось покинуть территорию Российской Федерации. Фото: https://pixabay.com

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга озвучил решение по иску Эльвина Исаева к ГУ МВД Российской Федерации по городу.

Об итогах судебного заседания gazeta.spb.ru сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Подавший заявление мужчина требовал признать незаконным изъятие у него сотрудником правоохранительных органов удостоверения личности.

У истца Исаева был изъят паспорт гражданина Российской Федерации. Суд не нашел в действиях ничего противозаконного и отказал мужчине в удовлетворении иска. Однако после этого была установлена личность истца: он оказался гражданином Азербайджана.

В результате подавшему иск мигранту назначили административный штраф и депортировали с территории стран.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что граждане ближнего зарубежья устроили поножовщину в жилконторе на улице Орджоникидзе.

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