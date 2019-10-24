Введение штрафов за недолив топлива на АЗС отложат на 2 года

Сейчас штраф за недолив бензина составляет от 50 тысяч до 100 тыс. рублей. Фото: pixabay

Сейчас штраф за недолив бензина составляет от 50 тысяч до 100 тыс. рублей. Фото: pixabay

Штрафы за недолив бензина на АЗС, которые хотели обсудить в Госдуме этой осенью, могут ввести лишь в 2021 году.

Российское правительство вернуло соответствующий законопроект в Минпромторг. Это произошло из-за разработки нового Кодекса об административных правонарушениях, который должен вступить в действие лишь с начала 2021 года, сообщают «Известия».

В целом идея об ужесточении штрафа за недолив топлива была поддержана. На сегодняшний день штраф за недолив бензина составляет от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Нововведение предполагает штраф в размере 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. При повторном нарушении он вырастет до 3%, но не менее 2 миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что цены на топливо до конца года останутся стабильными.