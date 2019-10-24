Петербуржцы предпочитают бумажную книгу электронной

Более тысячи жителей Петербурга рассказали в рамках исследования, какой книге они отдадут предпочтение — в бумажном или электронном формате.

Исследование развлекательной соцсети «Фотострана», которое появилось в распоряжении gazeta.spb.ru, показало, что большинство петербуржцев предпочитают традиционный формат книг — бумажный. Так ответили 59% респондентов.

«Чтение доставляет куда больше удовольствия, если держишь в руках хорошую, качественную книгу. Не променяю запах книжных страниц на бездушные карманные электронки!» — так прокомментировал свой ответ один из опрошенных.

Оказалось, что 35% опрошенных не согласны с этим. Ответившие таким образом участники опроса считают, что электронные книги хороши доступностью и удобством.

«Не всегда есть желание и возможность тратить деньги на печатные книги, а библиотеки поблизости может и не быть. Электронная книга – удобный и простой вариант, доступный в любой момент», — рассудила участница опроса.

Оставшиеся 6% респондентов не определились с ответом. Всего в опросе приняли участие 1100 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для жителей Петербурга душа оказалась важнее внешности.